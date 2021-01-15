Вице-губернатором Петербурга по культуре станет Борис Пиотровский

На одобрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга представлены новые кандидатуры членов городского правительства.

Как сообщает официальный сайт городской администрации, на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, губернатор Александр Беглов предложил кандидатуру Бориса Пиотровского, который с 14 сентября 2020 года занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга. Отметим, что для этого сыну директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского пришлось выйти из состава учредителей издательства "АРКА" - независимого издательского партнера Эрмитажа, ориентированного на создание книг разных жанров по искусству и культурологии.

Курирование вопросов энергетики и тарифного регулирования глава города предложил возложить на Сергея Дрегваля, который в последние годы работал в ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", а с 23 ноября 2020 года занимает пост советника губернатора Северной столицы.

Процедура согласования пройдет на ближайшем заседании городского парламента, в среду, 20 января.

Напомним, ранее появилась информация, что пост вице-губернатора по культуре покидает Владимир Кирилов.