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15.01.2021 13:49
Рубрика: Власть

Вице-губернатором Петербурга по культуре станет Борис Пиотровский

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

На одобрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга представлены новые кандидатуры членов городского правительства.

Фото: iStock
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Как сообщает официальный сайт городской администрации, на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, губернатор Александр Беглов предложил кандидатуру Бориса Пиотровского, который с 14 сентября 2020 года занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга. Отметим, что для этого сыну директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского пришлось выйти из состава учредителей издательства "АРКА" - независимого издательского партнера Эрмитажа, ориентированного на создание книг разных жанров по искусству и культурологии.

Курирование вопросов энергетики и тарифного регулирования глава города предложил возложить на Сергея Дрегваля, который в последние годы работал в ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", а с 23 ноября 2020 года занимает пост советника губернатора Северной столицы.

Процедура согласования пройдет на ближайшем заседании городского парламента, в среду, 20 января.

Напомним, ранее появилась информация, что пост вице-губернатора по культуре покидает Владимир Кирилов.

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