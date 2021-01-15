Стали известны федеральные траты РФ на Крым до 2025 года

Федеральная целевая программа развития Крыма набрала нужные обороты. За минувший 2020 год в республике почти не осталось не использованных в рамках ФЦП средств, а это значит что появились новые школы, детские сады, ФАПы, дороги и иные инфраструктурные объекты. Освоение средств ФЦП по итогам года составило в Крыму 97 процентов и 91 процент в Севастополе. В новом году новостроек будет гораздо больше.

Среди самых значимых объектов, которые завершили в минувшем году стоит назвать трассу "Таврида" до границы с Севастополем, новый комплекс республиканской больницы им. Семашко, реставрация дворца "Ласточкино гнездо" и знаменитой Митридатской лестницы в Керчи, четыре магистральных и подводящих газопровода, пять детских садов и капитально отремонтированные 25 домов культуры. Из запланированных 69 объектов строители сдали 59, а на еще четырех работы завершены, как на трассе "Таврида". Плюс к этому еще 21 объект сдан в Севастополе. В их числе седьмой этап трассы "Таврида", два детских садика и школа на проспекте Античный.

- 2020 год был наиболее продуктивным за всю предшествующую пятилетку, - подвел итоги минувшего года заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. - Результаты достаточно убедительные.

В нынешнем году к сдаче намечено более 150 объектов - в два с лишним раза больше, чем в минувшем году. Таких мегастроек, как Крымский мост, трасса "Таврида" или электростанции - больше не будет. Но то, что намечено, не менее значимо для крымчан и гостей полуострова. За год 108 новостроек будут сданы в Крыму и еще 40 - в Севастополе. Среди самых значимых объектов стоит упомянуть завершение строительства Новогригорьевского, Просторненского и Нежинского водозаборов, которые должны обеспечить качественной питьевой водой все населенные пункты вокруг Судака, Феодосии и на Керченском полуострове. Параллельно идет реконструкция водовода Феодосия - Судак. В нынешнем году на эти цели государство выделяет 2 миллиарда рублей, а сдадут объект в 2023 году.

Вообще водоснабжение будет приоритетной задачей в нынешнем году и на перспективу. На несколько первоочередных проектов средства были выделены еще осенью минувшего года из резервного фонда правительства. Всего на первые шесть мероприятий предусмотрено почти 6 миллиардов рублей. Они позволят дополнительно обеспечить подачу в водопроводные сети Крыма не менее 10 тысяч кубометров пресной воды в сутки и еще 3,5 тысячи кубометров для Севастополя.

В числе других инфраструктурных проектов предстоит окончить строительство первого этапа (до села Скворцово) трассы Симферополь - Евпатория - Мирный и участок (108-111 километр) автодороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница Украины. Будет завершена рекультивация полигона ТКО в Симферополе. В севастопольском аэропорту Бельбек построят новый гражданский аэровокзальный комплекс. Кроме того, предстоит построить 16 детских садов, четыре школы и газифицировать пять сел и поселков. Одновременно будет строиться еще множество важных для республики объектов. В их числе восьмой этап трассы "Таврида", больница скорой помощи в Севастополе. Оба проекта планируется завершить в 2023 году. Если же оглянуться на прошедшее пятилетие, то всего за это время в рамках ФЦП на полуострове было построено около 400 важных инфраструктурных объектов. И уже известно, что программа развития Крыма будет продлена до 2025 года.

- Есть поручение вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что мы продлим программу до 2025 года включительно, - сказал Сергей Назаров. - На сегодняшний день она действует до 2024 года.

Необходимость продления ФЦП связана с удорожанием части проектов и включением в программу ряда новостроек, которые раньше не были предусмотрены. В общей сложности финансирование ФЦП развития Крыма и Севастополя будет увеличено до 1 триллиона 370 миллиардов рублей. Пока же можно сказать, что за первые пять лет с 2015 по 2020 годы ФЦП была профинансирована в объеме 770 миллиардов рублей. Уже можно сказать, что дополнительно в программу будут включены ряд проектов, связанных с железной дорогой. Это строительство обходной ветки вокруг Инкермана и развитие городского трамвая на базе железной дороги в Севастополе. Сюда же войдет ветка аэроэкспресса от нового терминала аэропорта "Симферополь" до существующих путей. Помимо этого, перроны в сельских населенных пунктах приведут в порядок. Продолжение электрификации железнодорожного сообщения на полуострове в обновленную ФЦП пока не войдет, но такие проекты тоже рассматриваются.

- Достаточно большой объем финансирования предусмотрен на железной дороге. Это около 20 миллиардов рублей, - уточнил Сергей Назаров. - Речь идет о модернизации Крымской железной дороги, к сожалению, она требует серьезных капитальных вложений. С учетом открытия пассажирского и грузового движения, это необходимо для наращивания этого потенциала.

И еще одна важная новость, связанная с водоснабжением полуострова, также имеет прямое отношение к продлению ФЦП. В ее новую редакцию планируется заложить средства на строительство опреснительных станций. Пока преждевременно говорить о их количестве и предусмотренных на это бюджетных средствах, пояснил Сергей Назаров, поскольку эти проекты еще не утверждены. Напомним, ранее речь шла о строительстве в Крыму не менее двух крупных опреснителей для водоснабжения Симферополя и Севастополя, производительностью не менее 10 тысяч кубометров воды в сутки. Однако недавно появилась информация о сооружении еще одного подобного объекта в Ялте для стабильного водоснабжения курорта.