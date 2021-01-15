В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму

Никакого "компромисса" по Крыму, о котором заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может. Так депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал предложение о том, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по полуострову для разрешения противоречий между государствами.

По словам Шеремета, это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью, пишет РИА Новости. Статус полуострова однозначен - это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину, подчеркнул Шеремет.

Воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов. Представитель Госдумы предложил властям в Киеве оставить в покое полуостров, который никогда не был для Украины родным и близким регионом, и на который киевские власти всегда смотрели с точки зрения обобрать и обворовать. Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда в Киеве появится проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас.

Заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом, выразил мнение и депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, экс-президент Украины ничего не решает и постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления. "Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является", - заключил Бальбек.