В Крыму мать задушила девятилетнего сына

В Евпатории 39-летняя мать задушила девятилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Инцидент произошел накануне днем в жилище женщины. Оперативники установили, что подозреваемая страдает психическим заболеванием, из-за чего ее госпитализировали в профильное медицинское учреждение. Назначены соответствующие экспертизы, призванные определить вменяемость родительницы в момент преступления.

В отношении подозреваемой в убийстве малолетнего сына возбуждено уголовное дело (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). Первоначальный этап следственных действий завершен. Следователи продолжают работу на месте преступления.