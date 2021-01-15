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15.01.2021 10:08
Рубрика: Экономика

В Ростове из-за снегопада задержаны шесть авиарейсов

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону из-за ухудшения метеоусловий и сильного снегопада задержаны шесть авиарейсов.

Фото: Александр Корольков/РГ
Жителей Ростова из-за снегопада попросили не выезжать на дороги

По данным онлайн-табло международного аэропорта Платов, задержаны вылетающие самолеты в Гюмри, Стамбул, Калининград, Санкт-Петербург, Москву и Калугу.

Напомним, что из-за снегопада в Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение. Автолюбителей просят ограничить передвижение на личном транспорте, а пожилых людей - не выходить на улицу без лишней необходимости.

Снегопады продлятся в регионе до 18 января.

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