В Ростове из-за снегопада задержаны шесть авиарейсов

В Ростове-на-Дону из-за ухудшения метеоусловий и сильного снегопада задержаны шесть авиарейсов.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Платов, задержаны вылетающие самолеты в Гюмри, Стамбул, Калининград, Санкт-Петербург, Москву и Калугу.

Напомним, что из-за снегопада в Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение. Автолюбителей просят ограничить передвижение на личном транспорте, а пожилых людей - не выходить на улицу без лишней необходимости.

Снегопады продлятся в регионе до 18 января.