В Сочи запустят морское маршрутное такси к началу летнего сезона

В акватории Сочи к летнему курортному сезону начнет курсировать морское такси. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Идея морского сообщения будет реализована с помощью инвестора, который закупит пассажирские катера, а также организует современный сервис брони и продажи билетов.

"Суда будут курсировать в двух направлениях: из сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское, - рассказала руководитель группы компаний - инвестора проекта, депутат Городского собрания Сочи Анна Невзорова. - Первые тестовые рейсы морского такси запустят в мае текущего года".

Два пассажирских судна, обладающих высокими скоростными и техническими характеристиками, вместимостью 20 человек будут оборудованы кондиционерами, туалетными комнатами и комфортными креслами авиационного типа.

Для пилотного запуска проекта их произведет компания "Судостроительная верфь "Фортуна", образованная в Сочи в 2018 году. Договор на производство катеров уже заключен. В ближайшее время начнется их сборка.

Как и для многих туристических приморских городов, этот вид транспорта станет для Сочи новым экскурсионным маршрутом, а для жителей - возможностью быстрого передвижения между отдаленными районами Большого Сочи.