Жителей Ростова из-за снегопада попросили не выезжать на дороги

В Ростове-на-Дону управление по делам ГО и ЧС администрации города из-за сильного снегопада распространило экстренное предупреждение.

"Из-за ухудшения метеорологических условий возможны: обрывы ЛЭП, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, заносы на дорогах, увеличение числа ДТП", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности горожан попросили ограничить выезд на личном транспорте. Пешеходам - переходить дорогу только в разрешенных местах, а пожилым людям советуют без необходимости не выходить на улицу.

По данным Ростовского гидрометцентра, снегопады продлятся до 18 января.