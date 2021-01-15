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15.01.2021 09:29
Рубрика: Общество

Жителей Ростова из-за снегопада попросили не выезжать на дороги

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону управление по делам ГО и ЧС администрации города из-за сильного снегопада распространило экстренное предупреждение.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Из-за ухудшения метеорологических условий возможны: обрывы ЛЭП, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, заносы на дорогах, увеличение числа ДТП", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности горожан попросили ограничить выезд на личном транспорте. Пешеходам - переходить дорогу только в разрешенных местах, а пожилым людям советуют без необходимости не выходить на улицу.

По данным Ростовского гидрометцентра, снегопады продлятся до 18 января.

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