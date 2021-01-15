Бесплатный тест на COVID-19 сдадут в 14 городах Южного Урала

В эти выходные - 16 и 17 января - бесплатное тестирование на коронавирус проведут в ТРК 14 городов региона: в Пласте, Кыштыме, Коркино, Каслях, Троицке, Сатке, Аше, Чебаркуле, Кусе, Южноуральске, Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Миассе.

Ранее тестирования граждан по выходным дням проводилось только в ТРК Челябинска. Однако по поручению главы региона эту практику распространили на весь регион. Теперь отправившись за покупками южноуральцы смогут без каких-либо затрат и потери времени проверить состояние своего здоровья.

Как сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, параллельно развернута массовая вакцинация добровольцев. С ростом объемов производства вакцины расширены категории граждан, которым предлагают пройти вакцинацию в первоочередном порядке. Кроме врачей, педагогов, социальных работников, волонтеров и полицейских в области начали прививать пожилых людей в возрасте старше 65 лет, в том числе с хроническими заболеваниями.

Кроме того, записаться на вакцинацию может любой желающий, обратившись в медучреждение по месту жительства, а с 1 февраля - через единый сервис для записи на вакцинацию на портале Госуслуг. Всего в области для формирования массового иммунитета предстоит привить не менее 1 613 тысяч жителей.

Кстати

По распространению коронавируса Челябинская область выходит на плато. Число выздоровевших пациентов за последнюю неделю ежедневно почти на сотню превышает количество заболевших. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,7 процента. Весь декабрь этот показатель превышал единицу, отметили в правительстве региона.