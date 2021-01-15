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15.01.2021 09:43
Рубрика: Общество

Курганские школьники вернутся на очное обучение с 18 января

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

По решению регионального оперативного штаба, в Курганской области с 18 января во всех школах для учащихся с 5 по 8 класс возобновляются занятия после дистанционного обучения.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Кроме того, на очное обучение переходят студенты колледжей и техникумов, кроме учащихся учреждений среднего профессионального образования в Кургане и Шадринске. Для них в очном формате проходят только практические занятия. "Теорию ребята продолжат изучать заочно. По статистике, среди заболевших в регионе сейчас около трех процентов детей, что и позволяет принимать решение о выходе с дистанционного обучения", - поясняет губернатор Вадим Шумков.

Во всех образовательных организациях продолжают соблюдать меры безопасности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и гриппа. На входе в учреждение по-прежнему будут измерять температуру, руки обрабатывать антисептиком, в помещениях проводить дезинфекцию, влажную уборку и проветривать. По-прежнему "потоки" классов в школе будут разведены. Массовые мероприятия запрещены.

По данным на 14 января, в Зауралье было лабораторно подтверждено 114 новых случаев COVID-19. Выписаны по выздоровлению 85 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 13592 случая. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 421320 исследований.

Кстати

В департаменте образования и науки продолжает работать горячая линия по вопросам образовательного процесса во время пандемии. Вопросы можно задать по телефону: 8(3522) 46-14-41.

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