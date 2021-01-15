На Урале фальшивомонетчиков поймали благодаря их любви к фастфуду

Свердловская полиция передала в суд материалы уголовного дела в отношении группы фальшивомонетчиков.

Фигуранты - четверо жителей Екатеринбурга возраста 19-22 лет - занимались сбытом поддельных пятитысячных купюр. По информации пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, в период с 28 июня по 1 июля 2020 года они купили в интернете за 36 тысяч рублей 18 фальшивых банкнот.

Вышли на след предприимчивых товарищей сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. А сгубила фальшивомонетчиков в конечном счете, любовь в фастфуду.

"Днем они активно сбывали подделки, а вечером отправились в один из ресторан быстрого питания, где расплатились за ужин одним из тех самых "фантиков", - рассказал Горелых. - Продавцы заметили фальшивку и вызвали сыщиков УЭБиПК".

Подделки, по его словам, были выполнены довольно качественно: на месте была металлизированная нить, мошенники даже добились эффекта хрустящей бумаги.

Правоохранительные органы доказали девять фактов сбыта фальшивых купюр. Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Максимальное наказание по этой статьей - восемь лет лишения свободы.