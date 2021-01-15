Тюменские врачи спасли младенца с редкой "синюшной болезнью"

Детские кардиохирурги тюменской ОКБ №1 провели ювелирную операцию на крошечном сердце только появившегося на свет младенца с редкой патологией, сообщила Галина Кирсанова, пресс-секретарь медучреждения.

Малыш появился на свет в канун нового года и почти сразу попал на операционный стол: у него была выявлена тетрада Фалло (так называемая "синюшная болезнь") с атрезией легочной артерии. При этой аномалии устье и клапан легочной артерии оказываются практически перекрыты, из-за чего кровь из правого желудочка не попадала в легочную артерию. Патология встречается в 1-3 процентах случаев среди всех врожденных пороков сердца. Дети с этим заболеванием страдают от кислородного голодания и без своевременного вмешательства могут погибнуть.

В ОКБ №1 ребенку экстренно выполнили стентирование легочной артерии и хирургически создали условия для нормального кровотока. Операция прошла без разрезов, через небольшой прокол артерии.

"Ребенок поменялся на глазах: сразу после операции порозовела кожа, он стал активно двигать ножками и ручками. На недавнем повторном приеме отметил, что он уже и щечки себе наел. В общем, все как у родившихся здоровыми детей его возраста", - говорит завотделением, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Горбатиков.

За маленьким пациентом продолжают пристально наблюдать. Когда он окрепнет, доктора проведут радикальную операцию, чтобы полностью исправить ошибки природы. А в будущем, прогнозирует Горбатиков, с большой долей вероятности помощь кардиологов ребенку больше не потребуется.

По словам хирурга, в подобных случаях очень важно сотрудничество с перинатальными центрами: это дает возможность заранее знать о пациенте, подготовиться к моменту операции, пока малыш находится еще в животе у мамы. "Многие пороки сердца диагностируются внутриутробно, и к моменту рождения младенца мы уже наготове", - отметил он.