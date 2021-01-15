В Гидрометцентре пообещали теплый и снежный февраль

Последний месяц зимы прогнозируется на всей территории России довольно теплым.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура ожидается в пределах и выше климатической нормы. Даже в таких холодных регионах, как северо-восток Коми, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на севере Красноярского края, на Чукотке, не ожидается сильных морозов, которые там обычно бывают под конец зимы. Холоднее обычного может быть лишь на юге Дальнего Востока, на юге Сахалина и юге Хабаровского края.

Осадков на европейской территории выпадет больше нормы. Особенно в северо-западной части страны, центре, Поволжье. Также много осадков может быть в Свердловской и Челябинской областях, на всей территории Красноярского края, на большей части Иркутской области и в Магаданской области. На юге Курской, Воронежской областей, в Тамбовской и Саратовской областях, на Нижней Волге и Нижнем Дону, в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа осадки будут в пределах нормы.

Мало осадков прогнозируется на юге Тюменской области, в Омской области, на северо-западе Новосибирской области, на юге Дальнего Востока - в Амурской области, Хабаровском крае, в Приморье и на Сахалине.

В Москве в феврале выпадает обычно немного осадков- 36 мм. Меньше этого бывает только в марте, который считается самым "засушливым" месяцем в году. Но в нынешнем феврале осадков может выпасть больше обычного.

Среднемесячная температура февраля в столице составляет минус 7,7 градуса. Ожидается, что она будет выше на один градус, то есть составит в среднем минус 6,7 градуса. Преобладающие ночные температуры - минус 7-12 градусов, дневные - минус 1-6 градусов. Но при похолоданиях температура ночью может понижаться до минус 20 градусов, а днем быть не выше минус 15 градусов.

Как уточняет Людмила Паршина, февраль - переходный месяц. Если в его начале среднесуточная температура воздуха составляет минус 10 градусов, то к концу февраля уже минус 5 градусов. То есть к концу месяца уже отчетливо будет чувствоваться приближение весны. Февраль 2020 года запомнился тем, что было отмечено пять положительных рекордов температуры. Самая высокая температура в феврале была 27 февраля 1987 года - тогда воздух прогрелся до плюс 8,3 градуса. А самая низкая температура - минус 38,2 градуса - была 6 февраля 1929 года.

Уточненный прогноз на февраль появится в последних числах января.