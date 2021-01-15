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15.01.2021 08:01
Рубрика: Происшествия

В Сургуте у самолета санавиации при посадке сломалось шасси

Текст: Татьяна Воробьева

Уральская транспортная прокуратура изучает обстоятельства инцидента в аэропорту Сургута.

Фото: iStock
Прокуратура проверит посадку в Пулково самолета Москва - Салехард

Здесь 15 января в 03.58 по местному времени приземлился на дозаправку самолет Hawker 800 авиакомпании "Вельталь-авиа". Он выполнял рейс Улан-Удэ - Москва по заданию санитарной авиации. "В результате посадки произошла деформация колеса стойки шасси", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На борту находилось пять пассажиров, в том числе - ребенок, и четыре члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме - никто не пострадал.

Сейчас борт находится в аэропорту Сургута. Предварительное время вылета во Внуково - 20.00.

Выехавший на место прокурор оценит исполнение требований законодательства о безопасности полетов.

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