В Сургуте у самолета санавиации при посадке сломалось шасси

Уральская транспортная прокуратура изучает обстоятельства инцидента в аэропорту Сургута.

Здесь 15 января в 03.58 по местному времени приземлился на дозаправку самолет Hawker 800 авиакомпании "Вельталь-авиа". Он выполнял рейс Улан-Удэ - Москва по заданию санитарной авиации. "В результате посадки произошла деформация колеса стойки шасси", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На борту находилось пять пассажиров, в том числе - ребенок, и четыре члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме - никто не пострадал.

Сейчас борт находится в аэропорту Сургута. Предварительное время вылета во Внуково - 20.00.

Выехавший на место прокурор оценит исполнение требований законодательства о безопасности полетов.