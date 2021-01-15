Режиссер "Последнего богатыря" приступил к съемкам нового фильма

Дмитрий Дьяченко - режиссер фильмов "Последний богатырь: Корень зла", "Последний богатырь", "О чем говорят мужчины" - приступил к съемкам нового фильма, драмы "Бешенство".

Первые съемочные дни картины прошли на Алтае. Картина расскажет о том, как отец насильно привозит своего сына в охотничий домик в тайге, где он хочет передержать его во время ломки, чтобы избавить от наркотической зависимости. В это же время в районе начинается эпидемия бешенства у диких зверей... Главные роли в картине исполнят Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов. Фильм создается при поддержке Фонда кино, производят его кинокомпании Hype Film и "Резервная копия". Продюсеры - Алексей Казаков, Илья Стюарт, Павел Буря, Мурад Османн.

"Первоначальная идея сделать этот фильм принадлежит Павлу Буре. Благодаря его историям с Дальнего Востока я придумал сюжет про то, как отец спасает своего сына-наркомана в тайге, в окружении волков, зараженных бешенством. Для меня крайне важно, что одна из самых масштабных социальных проблем России наконец будет обсуждаться в большом жанровом кино. Я очень рад, что проект режиссирует Дмитрий Дьяченко, потому что для него это вызов - сделать драматическую историю после множества комедий..." - рассказал автор сценария и сопродюсер Алексей Казаков.