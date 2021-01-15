Рособрнадзор меняет правила проверки вузов

С 1 июля 2021 года Рособрнадзор будет по-новому формировать план проверок вузов: университеты будут выбирать в соответствии с их категорией риска.

Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на "Гайдаровском форуме" в Москве.

Чтобы определить степень риска, будут использовать анализ больших данных: баз данных и результатов мониторингов Рособрнадзора и других ведомств.

"Если образовательная организация не попадает в зону риска, по ней нет жалоб и по разным мониторингам она показывает высокие показатели, необходимо ли ее дополнительно проверять?" - отметил Анзор Музаев.

И, наоборот, вузы, чьи показатели выходят за рамки норм, будут проверять чаще. Однако в отношении всех без исключения вузов будет усилена работа по профилактике нарушений. Одним из основных критериев при проверке, по мнению Анзора Музаева, должен стать объективный прямой контроль знаний студентов, сообщает пресс-служба ведомства. Но есть проблема: недостаточно верифицированных оценочных средств, при помощи которых может проводиться такой контроль.

"В решении этой задачи должны поучаствовать сами образовательные организации, а ведущие вузы должны стать флагманами и взять эти процессы на себя", - отметил глава Рособрнадзора.