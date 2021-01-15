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15.01.2021 17:16
Рубрика: Власть

Россияне получат право ограничивать доступ к своим персональным данным

Текст: Ирина Алпатова
Граждане смогут самостоятельно определять, кто получит доступ к их персональным данным, на какой срок и в каком объеме. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Совфед поддержал право граждан удалять свои данные из общего доступа

"Любая передача персональных данных пользователя, которые хранятся в государственных системах, должна быть полностью подконтрольна пользователю", - сказал он.

Сейчас в государственных системах может храниться большое количество информации о гражданине - сведения о составе семьи, о доходах, о недвижимости. К ним могут подключаться банки и другие организации и с разрешения пользователя получать доступ к этой информации.

"Мы отдаем гражданину право определять, кто, как часто и в каком количестве будет мои данные видеть. Например, банк Х, хочет проверять платежеспособность своего клиента и просит доступ к его данным в ФНС. Мы должны дать пользователю право ограничивать этот доступ по времени (например, только на год) и возможность отзывать этот доступ", - пояснил Качанов.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который дает гражданам право распоряжаться своими персональными данными, которые он оставляет при регистрации на различных сайтах, в том числе в социальных сетях. Документ разграничивает идентификацию для регистрации и обработку данных. Согласие на доступ граждане смогут давать отдельно по каждой группе персональных данных (например, только ФИО и адрес). Также новый закон позволит требовать оперативного удаления данных по требованию гражданина. Отслеживать согласия, отзывать их и формировать новые можно будет с помощью специально созданной системы Роскомнадзора.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Штрафы за разглашение персональных данных вырастут в десять раз
Власть Право Правительство Минцифры Гайдаровский форум Закон "О персональных данных"

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