Новости

В Москве из горящей высотки спасли семь человек 16:12
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН 16:01
Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы 16:01
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
В Воркуте через суд определили границу аэродрома 15:55
Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери 15:49
Кудрин: Доллар сохранит роль мировой резервной валюты в ближайшие 30-40 лет 15:40
В Госдуме объяснили выход России из Договора по открытому небу 15:37
МИД РФ выясняет обстоятельства досмотра российского судна спецназом Греции 15:35
Кудрин: Треть министерств не отвечает на запросы граждан 15:33
В Антарктиду прибыла первая группа зимовщиков 66-й экспедиции 15:29
На западе Москвы произошел крупный пожар в жилой высотке 15:27
Экспортная пошлина на нефть в феврале вырастет на 5,1 долларов 15:27
Умер актер Александр Воробьев 15:24
Бесплатный тест на COVID-19 сдадут в 14 городах Южного Урала 15:22
В Краснодаре полиция задержала звезду TikTok Даню Милохина 15:15
Специалист объяснил заражение литовских врачей COVID-19 после прививки 15:05
Экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова стала послом РФ в Болгарии 15:01
Путин подвел на Совбезе РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном 15:00
Российского политолога уволили из американского института после поста о Трампе 15:00
В центре Москвы введен план "Перехват" 14:42
В 2020 году число телепациентов в России выросло до пяти миллионов 14:37
Россия выходит из Договора по открытому небу 14:27
Ограничения для культурных учреждений в Москве продлят до 21 января 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 15:00
Рубрика: В мире

Российского политолога уволили из американского института после поста о Трампе

Текст: Юрий Когалов

Российский политолог и экономист Андрей Илларионов лишился должности в американском экспертном Институте Катона. Его имя исчезло из списка сотрудников организации после того, как в своем личном блоге он написал статью об итогах выборов в США и штурме Капитолия.

Фото: AP Photo
Голосование по импичменту Трампу прошло в сюрреалистической обстановке

"Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент Института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту "Поджог Рейхстага" - 2021 в этом блоге", - говорится в последней публикации Илларионова.

Он напомнил, что когда начинал работать в организации, его руководство всегда подчеркивало, что "у Института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы, по любым вопросам есть не позиция Института, есть разные позиции сотрудников Института, на выражение которых они имеют полное право". Последние события подтверждают, что этот подход изменился.

По некоторым данным, из-за теорий, выдвигаемых российским экспертом, в институте даже начали служебное расследование.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. Для подавления протестов были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В беспорядках погибли пять человек.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"