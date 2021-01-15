Российского политолога уволили из американского института после поста о Трампе

Российский политолог и экономист Андрей Илларионов лишился должности в американском экспертном Институте Катона. Его имя исчезло из списка сотрудников организации после того, как в своем личном блоге он написал статью об итогах выборов в США и штурме Капитолия.

"Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент Института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту "Поджог Рейхстага" - 2021 в этом блоге", - говорится в последней публикации Илларионова.

Он напомнил, что когда начинал работать в организации, его руководство всегда подчеркивало, что "у Института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы, по любым вопросам есть не позиция Института, есть разные позиции сотрудников Института, на выражение которых они имеют полное право". Последние события подтверждают, что этот подход изменился.

По некоторым данным, из-за теорий, выдвигаемых российским экспертом, в институте даже начали служебное расследование.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. Для подавления протестов были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В беспорядках погибли пять человек.