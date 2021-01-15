Рост энергоэффективности снизит выбросы углерода почти в два раза

К 2030 году рост энергетической эффективности в российской экономике позволит снизить выбросы углерода суммарно почти на 50% относительно среднегодовых выбросов последних лет. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Илья Торосов, представляя доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в РФ за 2019 год.

По его словам, использование имеющегося потенциала для роста энергоэффективности будет способствовать улучшению экологичности российской экономики. За период с 2021 по 2030 годы совокупное потребление топливно-энергетических ресурсов может снизиться на 466 млн тонн условного топлива (т.у.т.). В результате ожидаемое уменьшение выбросов эквивалента СО 2 к 2030 году составляет нарастающим итогом более 900 млн тонн, без учета поглощающего потенциала российских лесов. Сейчас этот показатель составляет более 2 млрд тонн", - сказал Торосов.

Он уточнил, что достижение этих целей даст синергетические эффекты, связанные с улучшением качества окружающей среды и снижением антропогенного воздействия на климат. Кроме того, это уменьшит экономические риски, связанные с планами введения трансуглеродного сбора в Европе.

Среди основных инструментов для повышения энергетической эффективности Торосов назвал меры административного характера, включая установление требований к уровню энергоэффективности и запретов на неэффективные технологии наряду с развитием института долгосрочных целевых соглашений по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов. Важным будет использование технических инноваций, энергоэффективных материалов в строительстве, и энергосберегающих ламп. В сфере теплоснабжения - модернизация котельных и тепловых сетей. В транспорте - стимулирования использования электрических и гибридных автомобилей, а также же ужесточения требований по расходу топлива к транспортным средствам. В электроэнергетике - введение пороговых значений КПД для разных видов электростанций и внедрение стандартов экономичности для дизельных электростанций. Увеличение доли комбинированный выработки электрической энергии по-прежнему будет приоритетом функционирования энергетики, подчеркнул замминистра. Кроме того Торосов сообщил, что рассматривается возможность льготного кредитования под зеленые проекты.

Говоря об итогах 2019 года, замминистра подчеркнул, что впервые за пять лет уровень энергоемкости отечественного ВВП опустился ниже уровня 2015 года и составил 9,62 т.у.т./млн. руб. в ценах 2016 года. Валовое потребление топливно-энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года снизилось на 6,6 млн. т.у.т при росте ВВП на 1,3%.

Снижение энергоемкости российской экономики было вызвано повышением энергоэффективности прежде всего в энергоемких секторах. Так, увеличение эффективности использования топлива генерирующим оборудованием электростанций при производстве электрической энергии обеспечило уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов до 80% от общего объема экономии по электроэнергетическому сектору в целом (совокупное снижение составило 1,41 млн т.у.т.).