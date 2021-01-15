С 18 января возобновятся очные занятия в школах всех регионов России. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

- Нашей главной задачей было сохранение здоровья наших школьников, родителей и учителей. Мы работали в постоянном контакте с регионами весь прошлый год. И, как видим, эта совместная работа принесла свои результаты, - рассказал Сергей Кравцов. - После новогодних каникул поэтапно, начиная со следующей недели, школьники возвращаются за парты. С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего 10 школ в семи регионах, которые на сегодняшний день продолжают оставаться на карантине в связи с ковидом. Надо иметь в виду, что есть и иные, сезонные, факторы, влияющие на образовательный процесс. Например, в Якутии на днях температура местами опускалась до минус 50 градусов, что делает невозможным посещение школ. Но это не связано с ковидом.

По словам Сергея Кравцова, дистанционные технологии никогда не заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять и развивать классическое школьное образование.

- В последнее время в социальных сетях и родительских чатах нередко распространялась разного рода информация, слухи о том, что "дистанционка - навсегда". Это не соответствует действительности, - подчеркнул Сергей Кравцов. - В то же время обращаю внимание, что школам по-прежнему необходимо уделять особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Требования Роспотребнадзора хорошо известны: термометрия, проветривание помещений, дезинфекция. Они показали свою эффективность и позволяют нам сохранить здоровье учащихся, родителей и учителей. Соблюдение этих требований позволяет школам вернуться к очному формату обучения. Мы продолжаем мониторить ситуацию, и призываем регионы тщательно контролировать выполнение требований Роспотребнадзора.