С 18 января возобновятся очные занятия в школах всех регионов России

Новости

Информация о кончине экс-игрока сборной РФ по мини-футболу оказалась ложной 11:59
В Москве пересчитают уток 11:54
Владимир Винокур: Я поражен смертью Бориса Грачевского 11:54
Генпрокуратура проверит ЧП в Карелии, где целый город остался без воды 11:50
Умер актер Питер Марк Ричман - Си Си Кэпвелл из "Санта-Барбары" 11:43
В Москву поставили 10 млн использованных медицинских перчаток 11:42
В Томске из пыли сделали катализатор для очистки воды 11:42
Максим Галкин почтил память Бориса Грачевского в Instagram 11:38
Эванс прокомментировал новость о возвращении к роли Капитана Америки 11:29
Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 11:26
Оперштаб: Еще 6602 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:24
Станислав Садальский рассказал о последних днях Бориса Грачевского 11:23
В Приамурье на выходных придут 40-градусные морозы 11:18
Машина разминирования "Листва" поступила в дивизию РВСН в Тверской области 11:14
Над Иркутской областью пролетел и распался яркий метеор 11:13
В Сочи запустят морское маршрутное такси к началу летнего сезона 11:12
В декабре оборот торговли и услуг Москвы вырос на 15 процентов 11:11
СМИ: Актер Сергей Чирков напал на жену с ножом и ранил себя сам 11:09
ВМС Ирана прогнали из района военных учений иностранную подводную лодку 11:07
В России обнаружили около полутора тысяч мутаций коронавируса 11:05
Михаил Швыдкой награжден болгарским орденом Святых Кирилла и Мефодия 11:01
Снимавшийся в "Ералаше" Ярмольник отозвался на смерть Грачевского 10:58
В смоленских парках разрешили гулять без масок 10:53
В Петербурге на "мосту глупости" двухсотый грузовик лишился кузова 10:47
В Карабахе начали вакцинировать миротворцев РФ 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 11:42
Рубрика: Общество

С 18 января возобновятся очные занятия в школах всех регионов России

Текст: Ксения Колесникова
С 18 января возобновятся очные занятия в школах всех регионов России. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Минпросвещения и Рособрнадзор отменили досрочный ЕГЭ в 2021 году

- Нашей главной задачей было сохранение здоровья наших школьников, родителей и учителей. Мы работали в постоянном контакте с регионами весь прошлый год. И, как видим, эта совместная работа принесла свои результаты, - рассказал Сергей Кравцов. - После новогодних каникул поэтапно, начиная со следующей недели, школьники возвращаются за парты. С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего 10 школ в семи регионах, которые на сегодняшний день продолжают оставаться на карантине в связи с ковидом. Надо иметь в виду, что есть и иные, сезонные, факторы, влияющие на образовательный процесс. Например, в Якутии на днях температура местами опускалась до минус 50 градусов, что делает невозможным посещение школ. Но это не связано с ковидом.

По словам Сергея Кравцова, дистанционные технологии никогда не заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять и развивать классическое школьное образование.

- В последнее время в социальных сетях и родительских чатах нередко распространялась разного рода информация, слухи о том, что "дистанционка - навсегда". Это не соответствует действительности, - подчеркнул Сергей Кравцов. - В то же время обращаю внимание, что школам по-прежнему необходимо уделять особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Требования Роспотребнадзора хорошо известны: термометрия, проветривание помещений, дезинфекция. Они показали свою эффективность и позволяют нам сохранить здоровье учащихся, родителей и учителей. Соблюдение этих требований позволяет школам вернуться к очному формату обучения. Мы продолжаем мониторить ситуацию, и призываем регионы тщательно контролировать выполнение требований Роспотребнадзора.

В регионах Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва ДФО Якутия

Главное сегодня

Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму
Цены на сотовую связь могут вырасти на 15 процентов
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы