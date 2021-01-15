Сборная РФ по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Нашу команду представляли Кирилл Стрельцов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев (+1.55,3; девять дополнительных патронов). К слову, россияне в третий раз подряд завершили эстафетную гонку на четвертой позиции.

Победителями сегодняшней гонки стали французы. Они преодолели дистанцию за 1 час 22 минуты 28 секунд, затратив шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Вторыми финишировали норвежцы (отставание - 4,2 секунды, четыре дополнительных патрона), замкнули тройку лидеров итальянцы (+1.06,6; пять дополнительных патронов).

В эстафетном зачете первую строчку занимает Норвегия (168 очков). Далее идут шведы (150), немцы (136) и французы (132). Россияне расположились на пятом месте (129 очков).

Добавим, что в субботу в Оберхофе состоится женская эстафетная гонка.