Семьи военных и преподавателей учебных заведений МО вакцинируют от COVID-19

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился организовать в армии и на флоте вакцинирование членов семей военнослужащих. Этой работой, по решению главы ведомства, займется оперативный штаб Минобороны по борьбе с Covid-19.

"Для реализации спланированного комплекса мероприятий в видах Вооруженных сил, родах войск и в военных округах, в том числе на Северном флоте готовится расчет дополнительной потребности вакцины "Спутник-V" для членов семей военнослужащих с учетом принципа добровольности", - сообщили в Минобороны РФ.

К делу приступили по-армейски оперативно. В тех гарнизонах, где количество поступившей вакцины оказалось достаточно для прививки военных и даже несколько превысило списочную численность личного состава, "Спутник-V" уже предлагают женам кадровых военных и проживающим вместе с ними родственникам офицеров, прапорщиков и контрактников. В других воинских частях гражданских добровольцев станут прививать от коронавируса по мере поступления вакцины.

В Минобороны отметили, что спланированные по решению Сергея Шойгу меры по добровольной вакцинации членов семей военнослужащих позволят "в короткие сроки существенно нарастить усилия по защите здоровья и укреплению эпидемиологической безопасности в Вооруженных силах РФ в рамках борьбы с Covid-19".

Также по решению главы военного ведомства страны оперативный штаб Минобороны по борьбе с коронавирусной инфекцией организовал вакцинацию профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений. Это сделано для того, чтобы свести к минимуму риск занесения инфекции на территорию образовательных учреждений после возвращения с зимних каникул.

В оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 15 января 2021 года в Вооруженных силах вакцинацию от коронавируса добровольно прошли более 100 тысяч военнослужащих. Среди них, к примеру, представители командования Тихоокеанского флота. А на самом ТОФ, по данным пресс-службы флота, вакцинированы более 2 тысяч моряков. "Сегодня вакцинацию препаратом "Гам-КОВИД-Вак" прошли очередные 90 военнослужащих Приморской флотилии разнородных сил. В первую очередь прививка сделана медработникам, которые принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией и военнослужащим, несущим боевое дежурство ", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас на ТОФ проводится уже второй этап вакцинации. Препараты от коронавируса получают, в том числе, несущие службу на Камчатке и на отдаленных постах в островной зоне.

Если говорить о Восточном военном округе, то с декабря прошлого года там вакцинировали более 13,5 тыс. военнослужащих. "На сегодняшний день военнослужащие округа получают второй компонент вакцины, уже более 2 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе ВВО. В числе первых препарат получили военные медики, а также солдаты и офицеры, несущие боевое дежурство, и командный состав частей и соединений. На этой неделе иммунизация проводилась в военных гарнизонах в Приморском, Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях и Республике Бурятия. В пресс-службе сказали, что перед прививкой все военнослужащие дают письменное согласие на ее проведение.