Сергей Кравцов рассказал, как будут выдавать аттестаты девятиклассникам

В 9-х классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов - русского языка и математики. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

- В 9-х классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов - русского языка и математики. ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет, - рассказал Сергей Кравцов. - Пока экзамены запланированы на конец мая. Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. Результаты этих контрольных работ повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. По срокам - это тоже май. Конкретные даты проведения контрольных работ определяют региональные органы управления образованием либо школы.

По словам министра, одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена нужно будет сдавать Государственный выпускной экзамен - также в конце мая по двум предметам: русскому языку и математике. Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать Единый государственный экзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления.

- Необходимо максимально соблюдать требования, установленные Роспотребнадзором, и так обеспечить, чтобы проведение ОГЭ и Единого государственного экзамена было безопасным. Как показало проведение ЕГЭ в прошлом году, если соблюдать все требования, то никаких вспышек, никакой угрозы здоровью организаторов Единого государственного экзамена и учащихся нет, - рассказал Сергей Кравцов. - Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет. Все сроки увязаны с графиком приемной кампании в вузы, чтобы те, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранное ими учебное заведение. Итоговые сочинение и изложение, которые являются для одиннадцатиклассников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля.