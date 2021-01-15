Сергей Кравцов: У родителей есть право выбрать форму обучения

У родителей есть право выбрать очную или домашнюю форму обучения для своего ребенка. Об этом напомнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. Он также рассказал, как цифровая образовательная среда поможет в обучении.

- В соответствии с действующим законом об образовании у родителей есть право и возможность выбрать форму обучения - очное или домашнее, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Детям, которые по той или иной причине проходят школьную программу дома, в освоении материала помогут в том числе возможности цифровой образовательной среды.

По словам министра, цифровая образовательная среда не заменяет систему образования, а дополняет.

- На первое место мы всегда ставим вопросы образования, а на второе - вопросы использования информационных технологий в поддержку традиционной системы образования, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы активно создаем цифровую образовательную среду, оснащаем школы необходимым компьютерным оборудованием, интернетом, качественным контентом. Цифровая образовательная среда - не замена традиционного урока. Она призвана помочь педагогам, родителям в случае нахождения ребенка дома давать ему качественное образование, чтобы не было пробелов в знаниях и не понижался уровень качества образования.