Сергей Кравцов: У родителей есть право выбрать форму обучения

Новости

Французский мотогонщик умер от полученных на "Дакаре" травм 13:31
Правительство сократит число согласительных процедур в строительстве 13:25
"Локомотив" договорился о переходе футболиста "Бордо" Пабло 13:16
Глава ВВС Беларуси рассказал о "сбитых" над страной беспилотниках 13:10
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2" 13:07
Захарова оценила риск ухудшения отношений России и США 13:03
В Чебоксарах родители посадили за руль ребенка 13:01
В Петербурге суд взял под арест криминального авторитета Анохина 12:50
Дело о гибели Михаила Круга помогло раскрыть четыре заказных убийства 12:37
Лукашенко призвал банки кредитовать реальный сектор экономики 12:24
В Мурманске у причала опрокинулось рыболовное судно 12:15
Фирма экс-главы Южного Урала лишилась 30 млн из-за дела о взятках 12:14
За сутки в Москве утилизировали более 240 тыс. кубометров снега 12:13
В Подмосковье пенсионер обстрелял полицейских 12:10
Из-за фейерверков в новогодние праздники произошло 16 пожаров 12:05
В Москве пересчитают уток 11:54
Владимир Винокур: Я поражен смертью Бориса Грачевского 11:54
Генпрокуратура проверит ЧП в Карелии, где целый город остался без воды 11:50
Умер актер Питер Марк Ричман - Си Си Кэпвелл из "Санта-Барбары" 11:43
В Москву поставили 10 млн использованных медицинских перчаток 11:42
В Томске из пыли сделали катализатор для очистки воды 11:42
Максим Галкин почтил память Бориса Грачевского в Instagram 11:38
Эванс прокомментировал новость о возвращении к роли Капитана Америки 11:29
Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 11:26
Оперштаб: Еще 6602 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 11:53
Рубрика: Власть

Сергей Кравцов: У родителей есть право выбрать форму обучения

Текст: Ксения Колесникова
У родителей есть право выбрать очную или домашнюю форму обучения для своего ребенка. Об этом напомнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. Он также рассказал, как цифровая образовательная среда поможет в обучении.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

- В соответствии с действующим законом об образовании у родителей есть право и возможность выбрать форму обучения - очное или домашнее, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Детям, которые по той или иной причине проходят школьную программу дома, в освоении материала помогут в том числе возможности цифровой образовательной среды.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
С 18 января возобновятся очные занятия в школах всех регионов России

По словам министра, цифровая образовательная среда не заменяет систему образования, а дополняет.

- На первое место мы всегда ставим вопросы образования, а на второе - вопросы использования информационных технологий в поддержку традиционной системы образования, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы активно создаем цифровую образовательную среду, оснащаем школы необходимым компьютерным оборудованием, интернетом, качественным контентом. Цифровая образовательная среда - не замена традиционного урока. Она призвана помочь педагогам, родителям в случае нахождения ребенка дома давать ему качественное образование, чтобы не было пробелов в знаниях и не понижался уровень качества образования.

Власть Работа власти Общество Образование Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму
Цены на сотовую связь могут вырасти на 15 процентов
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году