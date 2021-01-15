СК завершил расследование еще одного уголовного дела в отношении Захарченко

Расследование вел центральный аппарат Следственного комитета, Главное управление по расследованию особо важных дел. В этом деле фигурирует не один Захарченко. Следствие шло и против Валерия Маркелова, Василия Критинина и Виктора Белевцова. Их уголовные статьи - получение взятки, посредничество во взяточничестве и дача взятки.

О версии следствия рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В 2007-2016 годах Дмитрий Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления соответствующими государственными органами фактов их преступной деятельности, уточнила представитель ведомства.

СК уверяет, что для "содействия в совершении преступлений" Захарченко привлек своих знакомых - адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Они были посредниками во взяточничестве, а также "совершали иные действия, направленные на оказание содействия Захарченко и его соучастникам в реализации преступных схем".

Еще один эпизод этого дела - в 2015 году Захарченко получил от предпринимателя, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах "Гранд Отель Поляна" и "Поляна 1389 Отель и СПА" в Краснодарском крае.

Со своей стороны Захарченко совершал по службе действия в пользу взяткодателя и других представляемых им юридических лиц.

Всего, уверяет следствие, Захарченко получил взяток более 1,4 млрд рублей. Другие фигуранты дела - Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин - объявлены в международный розыск.