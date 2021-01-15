Сколько лесов рождается в Беларуси за год

Оказывается, для того чтобы каждый гражданин Беларуси мог и в текущем столетии полной грудью наслаждаться ароматом щедрой природы, на каждого жителя Синеокой приходится не только одиннадцать тысяч озер, но и около гектара покрытых лесом земель. Вот почему страна уже долгие годы входит в десятку самых лесных государств континента.

И хотя в лесничестве, как известно, "все в большом количестве", зеленые гектары рождаются не сами по себе, а благодаря продуманной щедрости государства и профессионалов в зеленых фуражах, которые, как и в минувшие века, берегут наследие ландшафтной культуры, констатируют знатоки живой природы.

.А в этих усилиях можно убедиться, полистав национальную статистику министерства лесного хозяйства. Она подтверждает, в частности, что только в ушедшем году в республике заявили о себе более 46 тысяч га новых лесов.

И все они появились благодаря усердию "трудоголиков" в лесхозах республики. Причем, уточняют эксперты, преобладающее большинство новых лиственных культур относится к твердолиственным породам (97,6%), а доля мягколиственных составила всего 2,4 процента от общей площади.

Кстати, как и в предыдущие годы, констатируют обозреватели, особый акцент лесхозы делали на восстановлении участков разработанных усохших насаждений. В этих регионах уже возвращено свыше 22 тысяч га лесных культур.

Естественно, пояснили в отраслевом министерстве, большая часть насаждений создана с использованием селекционного материала. Во-первых, его использование позволяет продлить культурный сезон, а во-вторых, увеличить объемы создания новых насаждений.

Кстати, многие эксперты лесного хозяйства из Союзного государства тоже отмечают высокий уровень белорусской системы выращивания качественных деревьев: от заготовки, переработки лесосеменного сырья и хранения семян, выращивания стандартного посадочного материала.

Между прочим, только из 25 видов деревьев, произрастающих в неповторимой Беловежской пуще, наиболее распространены сосна и ель, дуб, граб, ольха и ясень, осина, березы и клен. Встречаются здесь пихта белая и дуб скальный, занесенные в Красную книгу республики.

А средний возраст деревьев в лесах Беловежской пущи составляет 81 год, правда, можно встретить гигантов, возраст которых превышает и 350 лет, а их диаметр достигает полутора метров. Неслучайно в пуще зарегистрировано более тысячи деревьев-великанов: 600-летние дубы и 350-летние ясени и сосны и даже 250-летние ели.