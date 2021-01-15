СМИ: Байден проведет самую дорогостоящую уборку Белого дома

Избранный президент США Джо Байден перед заселением в Белый дом проведет там тщательную уборку. Как пишет немецкое издание Bild, размах запланированных работ превосходит все, что обычно делается при смене "арендаторов" комплекса.

Уборкой здания традиционно занимается персонал Белого дома. Но в этом раз им в помощь наняты специалисты со стороны, что обойдется в почти 500 тысяч долларов из госбюджета. Это будет самая дорогостоящая генеральная уборка в истории Белого дома. По данным телеканала NBC News, планируется провести дезинфекцию помещений, чистку ковров, занавесей, замену обоев и ремонт полов.

Тем временем семья президента Дональда Трампа уже готовится к переезду в его резиденцию во Флориде. Предполагается, что это произойдет 19 января, за день до инаугурации Байдена. Местные журналисты заметили, что в среду в Белый дом были доставлены пустые картонные коробки в огромных количествах. Предназначены они для вещей не только Трампа, но и его сотрудников. Кстати, по данным CNN, первая леди Мелания Трамп уже почти выехала из Белого дома, свои вещи во Флориду она переправляла в течение нескольких последних недель.

Свою первую ночь Байдены по традиции проведут в Блэр Хаусе - официальном президентском гостевом доме. И лишь затем переедут в основное здание. А вот другая традиция будет нарушена: Трампы не будут встречать Байденов у порога и "передача ключей" не состоится.