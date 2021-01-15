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15.01.2021 10:05
Рубрика: В мире

СМИ: Байден проведет самую дорогостоящую уборку Белого дома

Текст: Юрий Когалов

Избранный президент США Джо Байден перед заселением в Белый дом проведет там тщательную уборку. Как пишет немецкое издание Bild, размах запланированных работ превосходит все, что обычно делается при смене "арендаторов" комплекса.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Уборкой здания традиционно занимается персонал Белого дома. Но в этом раз им в помощь наняты специалисты со стороны, что обойдется в почти 500 тысяч долларов из госбюджета. Это будет самая дорогостоящая генеральная уборка в истории Белого дома. По данным телеканала NBC News, планируется провести дезинфекцию помещений, чистку ковров, занавесей, замену обоев и ремонт полов.

Тем временем семья президента Дональда Трампа уже готовится к переезду в его резиденцию во Флориде. Предполагается, что это произойдет 19 января, за день до инаугурации Байдена. Местные журналисты заметили, что в среду в Белый дом были доставлены пустые картонные коробки в огромных количествах. Предназначены они для вещей не только Трампа, но и его сотрудников. Кстати, по данным CNN, первая леди Мелания Трамп уже почти выехала из Белого дома, свои вещи во Флориду она переправляла в течение нескольких последних недель.

Свою первую ночь Байдены по традиции проведут в Блэр Хаусе - официальном президентском гостевом доме. И лишь затем переедут в основное здание. А вот другая традиция будет нарушена: Трампы не будут встречать Байденов у порога и "передача ключей" не состоится.

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