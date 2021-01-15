СМИ: Достройка "Северного потока-2" отложена

Укладку труб газопровода "Северный поток-2" на датском участке начнут не ранее конца января или даже в феврале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

В материале датской газеты со ссылкой на источник говорится, что перед укладкой труб газопровода будет произведена проверка технического оборудования и подготовительные мероприятия. Задержку начала работ в издании связывают со сменой президента США, и необходимостью властям ФРГ заново договариваться с новой администрацией в Вашингтоне по "Северному потоку 2", а также возможной непредсказуемой реакции со стороны пока действующего президента Дональда Трампа на возобновление строительства.

Ранее, оператора проекта компания Nord Stream 2 AG заявила, что планирует начать достройку газопровода 15 января. Но в ее сообщении изначально было указано, что работы на датском участке включают не только укладку труб, но и подготовительные мероприятия, а также испытания оборудования. Аналогично этому начиналась достройка немецкого участка "Северного потока 2" в декабре. Официально строительство этого небольшого участка (2,6 км) на не самой большой глубине 10-20 метров началось 5 декабря, но к укладке труб приступили только в середине декабря.

14 января стало известно, что Дания получила расписание работ по достройке "Северного потока 2" в ее исключительной экономической зоне, которые должны начаться 15 января. Большая часть работ на датском участке будет проходить на глубине свыше 30,5 метров, что попадает под санкции США, принятые в конце 2019 года. Из-за этих ограничений швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте, отозвала свои суда из Балтийского моря, а Россия стала достраивать газопровод своими силами.

Также в начале этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги.

Мощность двух линий газопровода "Северный поток-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км. Всего на датском участке нужно проложить около 120 км труб (две нити - 70 и 50 км).