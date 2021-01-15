Новости

Режиссер "Ералаша" рассказал о последнем проекте Грачевского 18:02
В Москве ребенок погиб при катании на "ватрушке" 18:01
В столичном регионе температура приблизится к минус 30 17:41
Сколько лесов рождается в Беларуси за год 17:40
Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса 17:22
Режиссер "Последнего богатыря" приступил к съемкам нового фильма 17:17
Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино 17:10
СМИ: Достройка "Северного потока-2" отложена 17:07
Минторг США исключил "ВСМПО-Ависму" из санкционного списка 17:07
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с пособиями 16:48
Продюсер "Аватара 2" опубликовал новые материалы по фильму 16:40
Осужденный за убийство историк Соколов подал в суд на своего оппонента 16:35
В Москве из горящей высотки спасли семь человек 16:12
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН 16:01
Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы 16:01
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
В Воркуте через суд определили границу аэродрома 15:55
Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери 15:49
Кудрин: Доллар сохранит роль мировой резервной валюты в ближайшие 30-40 лет 15:40
В Госдуме объяснили выход России из Договора по открытому небу 15:37
МИД РФ выясняет обстоятельства досмотра российского судна спецназом Греции 15:35
Кудрин: Треть министерств не отвечает на запросы граждан 15:33
В Антарктиду прибыла первая группа зимовщиков 66-й экспедиции 15:29
На западе Москвы произошел крупный пожар в жилой высотке 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 17:07
Рубрика: Экономика

СМИ: Достройка "Северного потока-2" отложена

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Укладку труб газопровода "Северный поток-2" на датском участке начнут не ранее конца января или даже в феврале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году

В материале датской газеты со ссылкой на источник говорится, что перед укладкой труб газопровода будет произведена проверка технического оборудования и подготовительные мероприятия. Задержку начала работ в издании связывают со сменой президента США, и необходимостью властям ФРГ заново договариваться с новой администрацией в Вашингтоне по "Северному потоку 2", а также возможной непредсказуемой реакции со стороны пока действующего президента Дональда Трампа на возобновление строительства.

Ранее, оператора проекта компания Nord Stream 2 AG заявила, что планирует начать достройку газопровода 15 января. Но в ее сообщении изначально было указано, что работы на датском участке включают не только укладку труб, но и подготовительные мероприятия, а также испытания оборудования. Аналогично этому начиналась достройка немецкого участка "Северного потока 2" в декабре. Официально строительство этого небольшого участка (2,6 км) на не самой большой глубине 10-20 метров началось 5 декабря, но к укладке труб приступили только в середине декабря.

14 января стало известно, что Дания получила расписание работ по достройке "Северного потока 2" в ее исключительной экономической зоне, которые должны начаться 15 января. Большая часть работ на датском участке будет проходить на глубине свыше 30,5 метров, что попадает под санкции США, принятые в конце 2019 года. Из-за этих ограничений швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте, отозвала свои суда из Балтийского моря, а Россия стала достраивать газопровод своими силами.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
МИД РФ: Москва не сомневается в успешной реализации "Северного потока-2"

Также в начале этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги.

Мощность двух линий газопровода "Северный поток-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км. Всего на датском участке нужно проложить около 120 км труб (две нити - 70 и 50 км).

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей