Специалист объяснил заражение литовских врачей COVID-19 после прививки

Коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей клиники Сантара в Вильнюсе после первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Объяснение произошедшему дала заведующая центром инфекционных заболеваний клиники, профессор Лигита Янчорене.

"В клинике Сантара 79 врачей, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заражены коронавирусной инфекцией", - сообщили РИА-Новости со ссылкой на портал "Делфи".

Чуть позже клиника Сантара распространила видеовыступление профессора Янчорене, в котором она дала объяснение этому случаю. "Следует сказать, что это не связано с вакциной, возможно, у этих людей уже был вирус на момент вакцинации. Рассматривая регистрационные исследования вакцины, становится ясно, что после первой дозы вакцины риск заражения снижается до 20% всего через 12 дней", - заявила Янчорене.

Заявленная разработчиками вакцины ее 95-процентная эффективность против заражения коронавирусом достигается не менее чем через семь дней после второй вакцинации, отметила специалист. "Другими словами, 80% людей, вакцинированных исследуемой вакциной, больше не подвергаются риску заражения. Но 95-процентная эффективность достигается только после второй дозы вакцины. Как известно, вакцинация проводится через три недели, а риск заражения сохраняется семь дней и остается только у 5% вакцинированных", - пояснила профессор.

По ее мнению, у заболевших не обязательно будет тяжелая форма коронавирусной инфекции после первой вакцинации, возможна и бессимптомная форма. "Врачи были вакцинированы и проходят тестирование с интервалом от семи до десяти или 14 дней. У большинства нет жалоб, как до вакцинации, так и после нее. Продолжался профилактический осмотр и мы обнаружили, что есть инфицированные", - уточнила профессор.

Она также сообщила, что в клинике привито более 4500 человек медперсонала из около 6000 сотрудников. Коронавирус выявлен у 152 врачей, включая вакцинированных. В пятницу лечебное учреждение планирует завершить процесс вакцинации первой дозой вакцины Pfizer/ BioNTech.