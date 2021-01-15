Стало известно место прощания с Александром Воробьевым

Церемония прощания с заслуженным артистом России Александром Воробьевым состоится 18 января в столичном театре Олега Табакова, которому он отдал значительную часть своей жизни.

Как уточняет агентство "Москва" со ссылкой на театр, гражданская панихида начнется в 11.00 на улице Чаплыгина, 1а. Александр Воробьев будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

О смерти выдающегося артиста в пятницу сообщил театр Олега Табакова, где Александр Воробьев служил с 1989 года.

Увидев на сцене "Табакерки" спектакль "Полоумный Журден", он решил играть именно в этом театре. В наследии артиста - десятки ярких ролей не только в театре, но и в кино. В частности, он снимался в фильмах "Адмиралъ", "Ирония судьбы. Продолжение", "Есенин" и многих других.