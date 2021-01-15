Новости

Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 34 10:24
Цены на сотовую связь могут вырасти на 15 процентов 10:22
Москву в пятницу ожидает самый морозный день этой зимы 10:14
В Ростове из-за снегопада задержаны шесть авиарейсов 10:08
Названа опасная для здоровья привычка на удаленке 10:06
СМИ: Байден проведет самую дорогостоящую уборку Белого дома 10:05
Третий носитель ядерных "Посейдонов" начнет испытания 10:00
Эксперт: База арендного жилья должна быть выгодна арендаторам 09:58
Премьер Италии поставит вопрос о доверии правительству на следующей неделе 09:55
Курганские школьники вернутся на очное обучение с 18 января 09:43
СМИ: Репетицию инаугурации Байдена перенесли на сутки в целях безопасности 09:40
Тюменские врачи спасли младенца с редкой "синюшной болезнью" 09:34
Жителей Ростова из-за снегопада попросили не выезжать на дороги 09:29
В Нефтеюганске сгорел двухэтажный жилой дом 09:01
В Латвии примут закон о семье как союзе мужчины и женщины 08:54
Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство региона 08:48
Свечников стал первым автором гола среди россиян в новом сезоне НХЛ 08:41
Бразильские власти потеряли контроль над ситуацией с коронавирусом 08:23
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Баффало" 08:15
В Сургуте у самолета санавиации при посадке сломалось шасси 08:01
Жители Забайкаля поженились спустя 40 лет после знакомства 08:00
Blue Origin отправит первых туристов в космос уже в апреле 07:45
Вакцинированным от COVID-19 сахалинцам выдадут специальные бейджи 07:40
Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины от COVID-19 07:32
Цена акций Xiaomi снизилась после внесения компании в черный список в США 07:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 08:41
Рубрика: Спорт

Свечников стал первым автором гола среди россиян в новом сезоне НХЛ

Текст: Максим Домчев

Автором первой заброшенной шайбы в сезоне НХЛ среди российских игроков стал форвард "Каролины" Андрей Свечников.

Романов набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче за "Монреаль"

"Каролина" в стартовом матче встречалась с "Детройтом" и одержала победу - 3:0.

Счет в матче открыл Нино Нидеррайтер. Закрепил успех команды Райан Дзингел, а поставил победную точку Андрей Свечников.

Этот гол стал для Свечникова 45-м в карьере.

В другом матче встречались два клуба из Нью-Йорка, вратарские бригады которых состоят из россиян. Хоккеисты "Айлендерс" со счетом 4:0 переиграли "Рейнджерс". Первой звездой матча стал голкипер Семен Варламов, отразивший все 24 броска по своим воротам. Илья Сорокин остался в запасе. У проигравших 29 бросков отразил Игорь Шестеркин.

Двумя шайбами отметился Андерс Ли, еще два гола на счету Брока Нельсона и Мэтью Барзала.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму
Пушков не исключил объявления импичмента Байдену
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома
Федор Кудряшов: Цель сборной на Евро - выход в полуфинал
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030