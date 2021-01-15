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15.01.2021 23:48
Рубрика: Общество

Таяние ледников в Антарктиде может привести к новому ледниковому периоду

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таяние ледников в Антарктиде может запустить цепную реакцию, которая приведет к новому ледниковому периоду. К такому выводу пришла международная группа ученых, изучающая последствия изменения климата в Кардиффском университете в Великобритании, сообщает журнал Nature.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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По их мнению, таяние ледников и айсбергов способствует попаданию больших объемов пресной воды в Атлантический океан, куда из Южного океана вместе с течениями выносит огромные айсберги. Становящаяся из-за этого более пресной вода в Атлантике станет вытягивать из атмосферы углекислый газ, снижая парниковый эффект и способствуя похолоданию.

Ученые в ходе работы использовали различные методы, в том числе они исследовали образцы горных пород возрастом до 1,6 миллиона лет, взятые в Антарктиде.

Исследователи отметили, что данное исследование может стать недостающим звеном, помогающим понять, как Антарктида и Южный океан реагируют на регулярные смены похолоданий и потеплений на Земле, связанных с орбитой нашей планеты вокруг Солнца.

Общество Наука Общество Природа

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