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15.01.2021 02:45
Рубрика: В мире

Трамп заявил о своем стремлении остановить бесконечные войны

Фото: AFP/Olivier Douliery Фото: AFP/Olivier Douliery
Фото: AFP/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп пообещал всегда бороться за то, чтобы остановить войны с участием американских военных. Соответствующее заявление распространил Белый дом.

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По словам Трампа, сейчас присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном за 19 лет уровне. Такая же ситуация в Ираке и Сирии. "Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны", - цитирует РИА Новости американского лидера.

Трамп также заявил, что восстановил вооруженные силы США и для него это было "большой честью". Он отметил, что 2,5 триллиона долларов инвестировано, в том числе в "красивое новое оборудование, произведенное в США".

Ранее Трамп высказывал мнение, что одной из причин "истощения" вооруженных сил США на момент его вступления в должность стало участие в конфликтах за рубежом.

В мире США Дональд Трамп

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