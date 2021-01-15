Трамп заявил о своем стремлении остановить бесконечные войны

Президент США Дональд Трамп пообещал всегда бороться за то, чтобы остановить войны с участием американских военных. Соответствующее заявление распространил Белый дом.

По словам Трампа, сейчас присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном за 19 лет уровне. Такая же ситуация в Ираке и Сирии. "Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны", - цитирует РИА Новости американского лидера.

Трамп также заявил, что восстановил вооруженные силы США и для него это было "большой честью". Он отметил, что 2,5 триллиона долларов инвестировано, в том числе в "красивое новое оборудование, произведенное в США".

Ранее Трамп высказывал мнение, что одной из причин "истощения" вооруженных сил США на момент его вступления в должность стало участие в конфликтах за рубежом.