Кудрин: Треть министерств не отвечает на запросы граждан

Счетная палата России провела исследование по рейтингу министерств и ведомств и выявила, что треть из них не отвечает на запросы граждан, а две трети - на запросы журналистов. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая в пятницу, 15 января, на Гайдаровском форуме.

По его словам, после публикации рейтинга ситуация слегка изменилась в лучшую сторону, но проблема открытости ведомств остается. "Нужна прозрачность систем, гражданам требуется знать, тратятся ли оплачиваемые ими налоги на их здоровье, образование, защиту", - подчеркнул Кудрин.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. "Российская газета" является информационным партнером форума.