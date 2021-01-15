Уэйн Руни объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Уэйн Руни официально завершил игровую карьеру. Он стал главным тренером клуба Чемпионшипа "Дерби Каунти".

Как сообщает сайт "Дерби", контракт с Руни подписан на 2,5 года - до лета 2023 года.

В ноябре прошлого года Уэйн стал исполняющим главного тренера этой команды после увольнения Филиппа Коку. В качестве футболиста Руни провел в нынешнем сезоне десять встреч за "Каунти" и забил один мяч.

По словам Уэйна, у него были другие предложения, но он чувствует, что его место в "Дерби".

"Когда я только вернулся в Англию, был поражен потенциалом клуба. Стадион, база, уровень футболистов, в том числе молодых, и, конечно, болельщики, которые оставались верными и поддерживали команду. Несмотря на другие варианты, я понял, что чувствую себя здесь как дома", - приводит слова Руни официальный сайт "Дерби".

Уэйн Руни известен по выступлениям за "МЮ". В стане "красных дьяволов" он провел 13 лет - с 2004 по 2017 год. За этот промежуток англичанин пять раз становился чемпионом страны, победил в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, Руни - лучший бомбардиров в истории сборной Англии. В 120 матчах за "львов" он забил 53 мяча.