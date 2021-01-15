Умер гитарист культовой группы 70-х New York Dolls Сильвейн Сильвейн

New York Dolls были созданы еще в 1971 году и вначале играли живописный глиттер-рок, одеваясь в рваные одежды и причудливо смешивая гитарную музыку, неистовое поведение на сцене и грязный звук с принципиальным отрицанием правил шоу-бизнеса и моды. Но затем пригласили менеджера Мальколма Макларена и стали играть фактически панк-рок, в традициях MC5 и Stooges.

Костюмированный, с ярким гримом, резкими гитарными аккордами и эмоциями наотмашь…

Макларен впоследствии отправился помогать английским панк-звездам Sex Pistols… А New York Dolls перестали слушаться любых авторитетов, сфокусировавшись на яростных шоу и неистовой музыке на стыке глиттер-рока и панка.

Хотя сами они предпочитали называть себя "новым гитарным роком"…

Сильвейн Сильвейн, настоящее имя которого было Сильвейн Мизрахи, родился в Каире 14 февраля 1951 года. Из-за антисемитизма его семья уехала из Египта, перебралась в Париж, а затем - в Нью-Йорк. После выступления с локальной группой Actress он пришел по объявлению в New York Dolls, заменив ритм-гитариста первого состава Джонни Тандерса.

И в итоге проработал в этом шумном, нон-конформистском коллективе до его распада в 1977 году. Затем собрал собственную группу Criminals.

Но в 2004 году он и вокалист Дэвидом Йохансен возродили New York Dolls и выпустили еще три альбома. Всего же дискография Сильвейна Сильвейна насчитывает около 15 альбомов, большинство из которых он записал с собственными группами, которые быстро собирал, а потом, разочаровавшись, распускал, и собирал уже следующие...

Кстати

Знаменитый режиссер Мартин Скорсезе пообещал снять документального фильм о солисте панк-группы New York Dolls Дэвиде Йохансене. В нем можно будет увидеть эксклюзивные концертные видео, архивные кадры и моменты его сегодняшней жизни.

Наверняка будет много рассказано и о гитаристе-певце Сильвейне Сильвейне, с которым связана история многих лучших песен New York Dolls.