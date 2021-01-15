В 2020 году число телепациентов в России выросло до пяти миллионов

Почти пять миллионов россиян воспользовались услугами телемедицины в 2020 году, сообщили "РГ" в компании VEB Ventures со ссылкой на исследование своей портфельной компании "Доктор Рядом Холдинг".

Отмечается, что спрос на них по-прежнему растет, что связано с удобством и ценовой доступностью. Так, общение со специалистом по желанию пациента проходит в чате, по аудио- или видеосвязи, а ждать такого приема приходится не более десяти минут, стоимость телемедицинской консультации ниже первичного приема в клинике на 20-50%.

Как следует из сообщения VEB Ventures, за три года телемедицина в России стала популярнее в 29 раз, что связано в том числе с проникновением ​​интернета - в 2020 году число пользователей "всемирной паутины" превысило 81% и составило - 118 млн человек. Также большое влияние на развитие дистанционных консультаций оказала пандемия.

"До коронавируса производителям телемедицинских услуг было трудно убеждать людей в преимуществах удаленного общения с врачами. Например, с 2017 года по 2019 год объем российского рынка телемедицины вырос всего на 20 млн долларов. С апреля по декабрь 2020 года по разным оценкам он увеличился на 35 млн долларов", - говорит генеральный директор компании Олег Теплов.

По его словам, "чтобы поддерживать рост индустрии, игрокам нужно улучшать продукты и показывать людям новые возможности цифрового здравоохранения, поскольку для многих пациентов в мире виртуальная медицина все еще кажется далеким будущим".

Руководитель медицинской компании "Доктор рядом" Денис Швецов считает, что телемедицина отвечает на запрос, сформированный людьми за время пандемии, на ответственное отношение к своему здоровью. По его словам, часто телемедицинские консультации россияне используют для того, чтобы получить второе медицинское мнение, актуальное в случае сложной болезни или нахождения в местах с дефицитом квалифицированного врачебного персонала.