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15.01.2021 14:43
Рубрика: Экономика

В ЦБ и Минфине оценили финансовую политику западных стран

Текст: Роман Маркелов
Банк России относится с осторожностью к проводимой сейчас рядом стран с помощью "нетрадиционных инструментов" монетарной политике. Для России она была бы авантюрой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Нетрадиционная денежно-кредитная политика - это низкие ставки, отрицательные ставки, скупка активов. Можно назвать нетрадиционной бюджетную политику, когда наращивается долг, бесконечный дефицит, потому что считается, что его можно бесконечно рефинансировать, и ничего не произойдет", - сказала Набиуллина. В Банке России к этому относятся с осторожностью и считают, что пределы у нетрадиционной денежно-кредитной политики все же есть, подчеркнула она.

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"Мне так кажется, что страны, которые ее проводят, - они каждый раз тестируют новый рубеж: вроде ничего не случилось, инфляция не выросла, долги обслуживаются, - и делают следующий шаг, и такая экспансия этой политики происходит. Но, на мой взгляд, для России это было бы авантюрой", - сказала Набиуллина. Более того, она может быть авантюрой и для мира, поскольку не понятны долгосрочные последствия такой политики и из нее трудно выйти, добавила глава ЦБ.

"Прошлый год показал, что многие страны чересчур легко относились к нетрадиционным инструментам - увеличивали долг, глобальный долг государственный 100% ВВП, когда вы такое видели? Увеличили долги, дефициты бюджета. И им действительно будет крайне сложно выйти из этой ситуации", - согласился министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, нужно выходить на нормальные принципы бюджетной политики, и Россия намерена это сделать. "Насколько я знаю от своих коллег, они как-то об этом особо и не задумываются. Что нас очень сильно напрягает, на самом деле, потому что мы зависим от ситуации в мире. И здесь нужно через механизм "двадцатки", через валютный фонд постоянно поднимать, нацеливать наших коллег на то, чтобы политика их нормализовалась", - сказал Силуанов.

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