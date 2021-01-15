В длинный список премии продюсеров вошли 58 фильмов и 108 сериалов

В отличие от Национальной премии кинематографических искусств "Золотой Орел" премия Ассоциации продюсеров кино и ТВ (АПКиТ) внесла в свой список возможных номинантов не только кино- и телевизионные проекты, но и те, что вышли на онлайн-платформах. В итоге цифры длинного списка премии АПКиТ, опубликованные в пятницу, не просто поражают, а свидетельствуют о том, какими темпами развивается производство контента в стране.

По итогам минувшего года представлены 373 проекта в следующих номинациях:

"Лучший мини-сериал (1-4 серии)" - 122 проекта,

"Лучший сериал (5-24 серии)" - 108 проектов,

"Лучший сериал (более 24 серий)" - 13 проектов,

"Лучший комедийный сериал" - 23 проекта,

"Лучший анимационный сериал" - 49 проектов,

"Лучший полнометражный художественный фильм" - 58 проектов.

Весь список можно посмотреть на официальном сайте АПКиТ.

Но добавим, что, например, в числе претендентов на номинацию "Лучший мини-сериал (1-4 серии)" есть и "Диверсант. Крым" - рейтинговый проект, вышедший на Первом канале и "Мертвые души", которые вышли в интернете на сервисе ivi. "Одесский пароход", который вышел на "России-1" и "Просто представь, что мы знаем!", первый проект о Telegram-каналах. Его выпустил "КиноПоиск".

В будущей номинации "Лучший сериал (5-24 серии)" есть "257 причин, чтобы жить", "Анна -детективъ", "Агентство ОКО", "В созвездии Стрельца", "Доктор Преображенский", "Закрытый сезон", "Зулейха открывает глаза", "Паромщица", "Содержанки" (второй сезон), "Чики" и другие проекты.

"Лучший комедийный сериал" - в длинном списке фигурируют "Родком", "Руммейт", "Проект "Анна Николаевна", "Корни", "Иванько", "Война семей", проект #сидядома, где действие происходит на экране, и другие. Ленты "Дорогие товарищи", "Конференция", "Китобой", "Лед-2", "Обратная связь", "Огонь", "Серебряные коньки", "Фея", "Человек из Подольска" и другие картины названы в числе тех, кто сможет попасть в короткий список номинации "Лучший полнометражный художественный фильм"

По регламенту, в число участников попадают проекты, которые были показаны на федеральных каналах российского телевидения в 2020 году. За победу соревнуются сериалы, которые вышли в первом и втором мультиплексе цифрового вещания РФ, а также онлайн-премьеры которых состоялись на платформах отечественных видеосервисов. Правом претендовать на национальную кинематографическую Премию АПКиТ в номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" обладают российские производящие компании с картинами, которые вышли в прокат в минувшем календарном году более чем на 100 киноэкранах.

Первичный отбор осуществляется независимыми аналитиками российской кинематографической отрасли по заказу Ассоциации продюсеров. Приз в каждой категории определяется на основании голосования экспертного жюри, которое проводится в два этапа. По итогам первого будет определен шорт-лист, состоящий из лучших проектов по мнению жюри (на приз также претендуют представители кинематографических профессий в рамках конкретного проекта). Во втором туре голосования будут представлены финалисты, а итоги огласят на торжественной церемонии, которая традиционно пройдет весной.

Точная дата награждения лауреатов и формат проведения церемонии IX Премии АПКиТ (онлайн или офлайн) будут объявлены позднее.