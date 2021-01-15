В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года

Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, рассказал, что ждать рынкам в ближайшем будущем:
- По нашим оценкам, цена на нефть марки Brent сохранится на уровне 56-57 долларов за баррель, прогнозирует эксперт, даже несмотря на некоторое снижение нефтяных цен в данный момент.
Избранный президент США Джо Байден в ближайшее время должен представить план новых мер поддержки экономики. Это способствует оптимистичным ожиданиям по спросу на нефть, с одной стороны. А с другой - перспективы регулируемого рынка добычи нефти после решений стран-участников ОПЕК+. На последнем заседании они определили параметры нефтедобычи на два месяца вперед. Россия получила возможность нарастить добычу в первом квартале, а ряд других участников должны будут ее сократить.
Начавшаяся в мире вакцинация также оказывает положительное стимулирующее воздействие на сохранение цен нефтяного рынка.
В среднесрочной перспективе до конца февраля котировки цен нефти марки Brent также останутся на уровне 56-57 долларов. Поскольку дальнейший рост позволил бы американской сланцевой нефти стать рентабельной и выйти на рынок. И составить конкуренцию производителям нефти стран ОПЕК+.
Продолжится укрепляться и российская валюта. Дополнительный психологический фактор в ее поддержку окажет Министерство финансов. С 15 января по 4 февраля 2021 года ведомство направит на покупку иностранной валюты 106,3 миллиарда рублей (при ежедневной покупке валюты на 7,1 миллиарда рублей).
Таким образом, в феврале мы ожидаем укрепление курса национальной валюты до 71-72 рубля за доллар (показатели июля 2020 года).
Введение новых американских санкций по "Северному потоку-2", как мы полагаем, будет нивелироваться как созданным немецким экологическим фондом для его поддержки, так и заинтересованностью европейских партнеров в сотрудничестве с Россией.
Однако возможное введение новых санкций, указанных в законопроекте DASKA, может привести к ослаблению курса рубля. В этом случае курс российской валюты может опуститься до уровня 80 рублей за доллар, а по отношению к евро до 92-95 рублей. Впрочем, такое снижение не будет носить окончательный и фатальный характер. Имеющиеся валютные резервы Банка России и альтернативные способы проведения взаиморасчетов с зарубежными странами, скорее всего, не позволят курсу рубля закрепиться на этих показателей.