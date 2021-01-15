В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года

Эта неделя завершается яркими событиями в мире. Однако на одно из них - одобрение Палатой представителей импичмента президенту США Дональду Трампу, американский фондовый рынок практически никак на это не отреагировал.

Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, рассказал, что ждать рынкам в ближайшем будущем:

- По нашим оценкам, цена на нефть марки Brent сохранится на уровне 56-57 долларов за баррель, прогнозирует эксперт, даже несмотря на некоторое снижение нефтяных цен в данный момент.

Избранный президент США Джо Байден в ближайшее время должен представить план новых мер поддержки экономики. Это способствует оптимистичным ожиданиям по спросу на нефть, с одной стороны. А с другой - перспективы регулируемого рынка добычи нефти после решений стран-участников ОПЕК+. На последнем заседании они определили параметры нефтедобычи на два месяца вперед. Россия получила возможность нарастить добычу в первом квартале, а ряд других участников должны будут ее сократить.

Начавшаяся в мире вакцинация также оказывает положительное стимулирующее воздействие на сохранение цен нефтяного рынка.

В среднесрочной перспективе до конца февраля котировки цен нефти марки Brent также останутся на уровне 56-57 долларов. Поскольку дальнейший рост позволил бы американской сланцевой нефти стать рентабельной и выйти на рынок. И составить конкуренцию производителям нефти стран ОПЕК+.

Продолжится укрепляться и российская валюта. Дополнительный психологический фактор в ее поддержку окажет Министерство финансов. С 15 января по 4 февраля 2021 года ведомство направит на покупку иностранной валюты 106,3 миллиарда рублей (при ежедневной покупке валюты на 7,1 миллиарда рублей).

Таким образом, в феврале мы ожидаем укрепление курса национальной валюты до 71-72 рубля за доллар (показатели июля 2020 года).

Введение новых американских санкций по "Северному потоку-2", как мы полагаем, будет нивелироваться как созданным немецким экологическим фондом для его поддержки, так и заинтересованностью европейских партнеров в сотрудничестве с Россией.

Однако возможное введение новых санкций, указанных в законопроекте DASKA, может привести к ослаблению курса рубля. В этом случае курс российской валюты может опуститься до уровня 80 рублей за доллар, а по отношению к евро до 92-95 рублей. Впрочем, такое снижение не будет носить окончательный и фатальный характер. Имеющиеся валютные резервы Банка России и альтернативные способы проведения взаиморасчетов с зарубежными странами, скорее всего, не позволят курсу рубля закрепиться на этих показателей.