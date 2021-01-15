В Германии откроют "тюрьму" для нарушителей карантина

В Германии появится "тюрьма" для злостных нарушителей карантина. Как пишет издание Bild, "общенациональный центр принудительного содержания" откроют в Дрездене (федеральная земля Саксония).

Местные власти намерены переделать под изолятор центр приема беженцев, построенный в 2017 году. Как проинформировали в министерстве социальных дел, в настоящее время ведется реконструкция жилых помещений. Территория уже огорожена, охранять центр будет полиция.

Предполагается, что решение о помещении нарушителя в эту "тюрьму" будет принимать суд. Такой вердикт он сможет вынести, если несознательного гражданина поймают уже в третий раз (сначала ему должны вынести предупреждение, затем выписать штраф).

Кстати, ранее в Германии предлагали помещать нарушителей карантина в психиатрические больницы, но идея так и не была реализована, как и размещение их в обычных больницах или отелях, поскольку первые перегружены, а за использование вторых надо платить немалые суммы.

Согласно последним данным, в Германии с начала пандемии зарегистрировано уже свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом, около 45 тысяч человек скончались. С середины декабря в ФРГ действуют строгие ограничительные меры, закрыто большинство магазинов, не работают парикмахерские, музеи, театры. В ряде регионов запрещено удаляться от дома без веской причины.