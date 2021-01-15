В Индии кампанию вакцинации торжественно запустит премьер Моди

Новости

Таяние ледников в Антарктиде может привести к новому ледниковому периоду 15.01.2021
Захарова призвала YouTube лучше защищать декларируемые идеалы 15.01.2021
В ближайшие часы в Москве начнется новый снегопад 15.01.2021
"Викинга Капитолия" хотят обвинить в попытке убийства конгрессменов 15.01.2021
В Роспотребнадзоре назвали срок сохранения иммунитета к коронавирусу 15.01.2021
Около 100 дел заведено в связи с беспорядками в Капитолии 15.01.2021
Стало известно место прощания с Александром Воробьевым 15.01.2021
Число жертв коронавируса превысило 2 млн человек 15.01.2021
ВОЗ: Нулевой пациент с коронавирусом может остаться неизвестным 15.01.2021
В Минобороны назвали количество военнослужащих с коронавирусом 15.01.2021
Рост энергоэффективности снизит выбросы углерода почти в два раза 15.01.2021
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические пристрастия 15.01.2021
БК "Химки" объявил об отставке главного тренера Куртинайтиса 15.01.2021
Попова заявила о способностях российских тест-систем распознавать вирусы с мутацией 15.01.2021
В Москве у переболевших коронавирусом школьников попросят справку 15.01.2021
Анна Попова: За год в России могут привить 60% населения 15.01.2021
В Москве сел самолет для доставки второй партии "Спутник V" для Аргентины 15.01.2021
В Москве вымогатели обстреляли ребенка 15.01.2021
Новая стратегия развития ВЭД может появиться в 2021 году 15.01.2021
Власти Москвы готовы приобрести любые зарегистрированные вакцины 15.01.2021
Минпросвещения: Причин для досрочного завершения учебного года в школах нет 15.01.2021
Сборная РФ по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе 15.01.2021
"Спутник V" зарегистрирован в Парагвае 15.01.2021
В РФ пройдет онлайн-фестиваль смелых детских книг Фландрии и Нидерландов 15.01.2021
Клиника в Сколково остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины 15.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 23:13
Рубрика: В мире

В Индии кампанию вакцинации торжественно запустит премьер Моди

Текст: Константин Волков
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 16 января торжественно запустит всеиндийскую кампанию вакцинации против коронавируса в формате видеоконференции, сообщило "РГ" посольство Индии в Москве.

Индийская кампания по вакцинации населения будет одной из крупнейших в мире, учитывая количество населения (1,35 миллиарда человек). В стране откроется 3006 участков, где можно будет получить прививку. Около сотни добровольцев будут вакцинированы на каждом участке уже в день запуска кампании.

Эрдоган привился китайской вакциной от коронавируса

Первыми будут вакцинированы медицинские работники из государственного и частного сектора.

Для вакцинации будут использованы вакцины Covishield и Covaxin. Обе производятся в Индии. Covishield разработана совместно с Университетом Оксфорда и фармкомпанией AstraZeneca. При этом она базируется не на основе штамма SARS-CoV-2, вместо него в препарате использован аденовирус, вызывающий простуду у шимпанзе. Аденовирус был ослаблен и генетически модифицирован, чтобы создать нереплицирующуюся вирусную векторную вакцину.

Вторая вакцина, Covaxin, разработана индийской компанией Bharat Biotech совместно с Индийским советом медицинских исследований (ICMR) и Национальным институтом вирусологии. ICMR выделил SARS-CoV-2 и передал штамм Bharat Biotech для разработки инактивированной вакцины.

Необходимое для старта кампании количество доз обеих вакцин уже доставлено во все регионы при помощи Министерства гражданской авиации. Далее правительства штатов и союзных территорий Индии. Теперь правительства региональных субъектов должны распределить лекарство между населенными пунктами.

В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной Pfizer

Параллельно с программой вакцинации в Индии будет запущена цифровая платформа Co-WIN. Она позволяет в режиме реального времени получить информацию о наличии вакцины в том или ином пункте, а также - о состоянии здоровья тех, кому уже сделали прививку.

Для ответов на вопросы касательно пандемии коронавируса, прививок от него и использования платформы Co-WIN открыт круглосуточный консультационный центр.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"