В Индии кампанию вакцинации торжественно запустит премьер Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 16 января торжественно запустит всеиндийскую кампанию вакцинации против коронавируса в формате видеоконференции, сообщило "РГ" посольство Индии в Москве.

Индийская кампания по вакцинации населения будет одной из крупнейших в мире, учитывая количество населения (1,35 миллиарда человек). В стране откроется 3006 участков, где можно будет получить прививку. Около сотни добровольцев будут вакцинированы на каждом участке уже в день запуска кампании.

Первыми будут вакцинированы медицинские работники из государственного и частного сектора.

Для вакцинации будут использованы вакцины Covishield и Covaxin. Обе производятся в Индии. Covishield разработана совместно с Университетом Оксфорда и фармкомпанией AstraZeneca. При этом она базируется не на основе штамма SARS-CoV-2, вместо него в препарате использован аденовирус, вызывающий простуду у шимпанзе. Аденовирус был ослаблен и генетически модифицирован, чтобы создать нереплицирующуюся вирусную векторную вакцину.

Вторая вакцина, Covaxin, разработана индийской компанией Bharat Biotech совместно с Индийским советом медицинских исследований (ICMR) и Национальным институтом вирусологии. ICMR выделил SARS-CoV-2 и передал штамм Bharat Biotech для разработки инактивированной вакцины.

Необходимое для старта кампании количество доз обеих вакцин уже доставлено во все регионы при помощи Министерства гражданской авиации. Далее правительства штатов и союзных территорий Индии. Теперь правительства региональных субъектов должны распределить лекарство между населенными пунктами.

Параллельно с программой вакцинации в Индии будет запущена цифровая платформа Co-WIN. Она позволяет в режиме реального времени получить информацию о наличии вакцины в том или ином пункте, а также - о состоянии здоровья тех, кому уже сделали прививку.

Для ответов на вопросы касательно пандемии коронавируса, прививок от него и использования платформы Co-WIN открыт круглосуточный консультационный центр.