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15.01.2021 06:16
Рубрика: В мире

В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения

Спасательные работы на месте разрушенной больницы в Мамуджу, 15 января 2021 г. Фото: AFP/Firdaus Спасательные работы на месте разрушенной больницы в Мамуджу, 15 января 2021 г. Фото: AFP/Firdaus
Спасательные работы на месте разрушенной больницы в Мамуджу, 15 января 2021 г. Фото: AFP/Firdaus

Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в четверг на индонезийском острове Сулавеси. В результате погибли не менее трех человек, еще 24 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: AP Photo/Dita Alangkara
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Об этом сообщает портал Detik, ссылаясь на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Около двух тысяч человек в провинции Западный Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены 60 зданий, включая отель и офис местного губернатора, пишет ТАСС.

Стихия также разрушила больницу в городе Мамуджу, под завалами остаются более 10 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство France-Presse. "Больница уничтожена, она обрушилась. Под завалами остались пациенты и персонал, мы проводим их эвакуацию", - сообщил один из спасателей.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 139 км к северо-западу от города Паре-Паре. Очаг залегал на глубине 8 км. Подземные толчки вызвали несколько оползней.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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