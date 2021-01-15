В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в четверг на индонезийском острове Сулавеси. В результате погибли не менее трех человек, еще 24 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает портал Detik, ссылаясь на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Около двух тысяч человек в провинции Западный Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены 60 зданий, включая отель и офис местного губернатора, пишет ТАСС.

Стихия также разрушила больницу в городе Мамуджу, под завалами остаются более 10 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство France-Presse. "Больница уничтожена, она обрушилась. Под завалами остались пациенты и персонал, мы проводим их эвакуацию", - сообщил один из спасателей.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 139 км к северо-западу от города Паре-Паре. Очаг залегал на глубине 8 км. Подземные толчки вызвали несколько оползней.