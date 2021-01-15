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15.01.2021 08:54
Рубрика: В мире

В Латвии примут закон о семье как союзе мужчины и женщины

Текст: Надежда Ермолаева

Сейм Латвии передал на обсуждение в парламентские комиссии предложенные Нацобъединением поправки к Конституции. Они предусматривают определение семьи как союза мужчины и женщины. За передачу поправок на обсуждение проголосовали 47 депутатов, против - 25.

Фото: iStock
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Местные политологи убеждены, что поправки будут приняты, так как предложившее их Нацобъединение входит в правящую коалицию, а количество депутатов, склонных поддержать законопроект, перевешивает число противников. Но даже, несмотря на это в латвийском обществе разгорелась серьезная дискуссия на тему семьи. Ряд депутатов стала поднимать вопрос о дискриминации сексуальных меньшинств, другие стали отстаивать традиционные семейные ценности. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш со своей стороны заявил, что "сейчас не время обсуждать поправки к конституции", так как страна борется с пандемией коронавируса.

Кстати, на этой неделе парламент Эстонии решил не проводить референдум о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины. Предложение партий коалиции о референдуме поддержали только 26 депутатов из 101, против были 49. Как отмечают эстонские СМИ, завалили инициативу оппозиционные партии, которые считают, что референдум может привести к расколу общества и нарушить права сексуальных меньшинств. Чтобы затормозить принятие проекта, оппозиция внесли в него десять тысяч поправок.

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