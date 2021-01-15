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15.01.2021 11:39
Рубрика: Власть

В РФ рассчитывают на сотрудничество с новыми властями США по безопасности

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена проявит намерение сотрудничать с РФ по вопросам контроля над вооружениями и другими темами международной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Мы рассчитываем на готовность главы администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия по этому и другим вопросам", - отметила дипломат.

МИД РФ: Москва готова обсуждать с Вашингтоном ограничения на ядерные заряды

В частности, Москва надеется, что Вашингтон последует ее примеру и примет мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. По словам Захаровой, "российские предложения направлены на предотвращение возникновения в Европе нового ракетного кризиса и недопущение нового витка гонки ракетных вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Представитель МИД РФ выразила сожаление, что за прошедшие четыре года не удалось нормализовать диалог с властями США. "В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Америки... В итоге с сожалением приходится констатировать, что с администрацией Трампа путей улучшения отношений найти не удалось, но не по нашей вине", - заявила Захарова, добавив, что риски дальнейшей деградации российско-американских отношений по-прежнему сохраняются.

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