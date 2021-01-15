В Роспотребнадзоре назвали срок сохранения иммунитета к коронавирусу

У граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, иммунитет сохраняется от трех до пяти месяцев, при этом после третьего уже начинает снижаться - таковы данные предварительных исследований, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев. <...> Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета", - цитирует ТАСС слова эксперта в ходе совещания с ведущими вирусологами и эпидемиологами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при сравнительно невысоком уровне заболеваемости COVID-19 в России удалось наработать популяционный иммунитет.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зафиксирован 3 520 531 случай коронавируса, выздоровели 2 909 680 человек.