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15.01.2021 13:17
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре считают, что пик заболеваемости коронавирусом пройден

Текст: Ольга Игнатова
В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, отметила  заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

При этом она считает, что могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости. "Но поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден", - приводит слова Пшеничной агентство РИА Новости.  По ее словам, часть населения уже переболела, кроме того, постепенно увеличивается число вакцинированных от COVID-19.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Пшеничная пояснила, что коронавирус приобретает черты сезонной инфекции. Об этом сегодня на Гайдаровском форуме говорила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, полностью коронавирус не исчезнет, а станет такой же инфекцией, как и грипп.

Пшеничная рассказала, что ближе к весне или весной может произойти небольшой рост числа случаев инфицирования, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. А к лету циркулирование коронавируса замедлится.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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