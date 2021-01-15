В Роспотребнадзоре считают, что пик заболеваемости коронавирусом пройден

В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При этом она считает, что могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости. "Но поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден", - приводит слова Пшеничной агентство РИА Новости. По ее словам, часть населения уже переболела, кроме того, постепенно увеличивается число вакцинированных от COVID-19.

Пшеничная пояснила, что коронавирус приобретает черты сезонной инфекции. Об этом сегодня на Гайдаровском форуме говорила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, полностью коронавирус не исчезнет, а станет такой же инфекцией, как и грипп.

Пшеничная рассказала, что ближе к весне или весной может произойти небольшой рост числа случаев инфицирования, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью. А к лету циркулирование коронавируса замедлится.