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15.01.2021 11:10
Рубрика: Экономика

В России появится арктическая концессия

Текст: Екатерина Акопова
Арктика должна приносить доход и должна ассоциироваться с достойной жизнью, заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в пятницу, 15 января, на Гайдаровском форуме.
Фото: РИА Новости www.ria.ru Фото: РИА Новости www.ria.ru
Фото: РИА Новости www.ria.ru

По его словам, в этом регионе сошлись стратегические интересы нескольких государств, часть из которых весьма далеки от самой Арктики, тогда как Россия всерьез занята освоением этих территорий вот уже 400 лет.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Сегодня власти видят для себя несколько приоритетов в развитии Арктики. В первую очередь - повышение качества жизни людей, которые там работают. "В советское время в Арктику ехали "за романтикой и за рублем", и эта история не должна меняться, - пояснил Чекунов. - Люди, которые там работают сегодня, должны, как и в ту эпоху, получать хороший доход и их положение должно ассоциироваться с достойной жизнью". Правительство занято решением арктических проблем в рамках как уже существующих госпрограмм, так и работает над созданием новых арктических городов.

Второй приоритет - экономика. В Арктике сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых, нужны льготы на их разработку, административная и государственная поддержка и, безусловно, немалые инвестиции со стороны государства. "Ни один бизнес в одиночку не в состоянии инвестировать такое количество средств, которое требует Арктика", - подчеркнул министр.

По его словам, в стране в скором времени вслед за дальневосточной концессией появится также арктическая, которая сегодня разрабатывается.

И, наконец, третий приоритет - развитие Севморпути. За прошедшие годы удалось достичь повышения объема грузоперевозок по СМП: "Если еще недавно объемы в 8 млн тонн в год казались несбыточными, то в прошлом году по Севморпути было перевезено 33 млн тонн грузов". К 2025 году Россия планирует увеличить эти объемы до 25 млн тонн, а к 2035 году - до 130 млн тонн.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. "Российская газета" является информационным партнером форума.

Экономика Гайдаровский форум Арктика: битва за ресурсы

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