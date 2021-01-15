В России появится арктическая концессия

Арктика должна приносить доход и должна ассоциироваться с достойной жизнью, заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в пятницу, 15 января, на Гайдаровском форуме.

По его словам, в этом регионе сошлись стратегические интересы нескольких государств, часть из которых весьма далеки от самой Арктики, тогда как Россия всерьез занята освоением этих территорий вот уже 400 лет.

Сегодня власти видят для себя несколько приоритетов в развитии Арктики. В первую очередь - повышение качества жизни людей, которые там работают. "В советское время в Арктику ехали "за романтикой и за рублем", и эта история не должна меняться, - пояснил Чекунов. - Люди, которые там работают сегодня, должны, как и в ту эпоху, получать хороший доход и их положение должно ассоциироваться с достойной жизнью". Правительство занято решением арктических проблем в рамках как уже существующих госпрограмм, так и работает над созданием новых арктических городов.

Второй приоритет - экономика. В Арктике сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых, нужны льготы на их разработку, административная и государственная поддержка и, безусловно, немалые инвестиции со стороны государства. "Ни один бизнес в одиночку не в состоянии инвестировать такое количество средств, которое требует Арктика", - подчеркнул министр.

По его словам, в стране в скором времени вслед за дальневосточной концессией появится также арктическая, которая сегодня разрабатывается.

И, наконец, третий приоритет - развитие Севморпути. За прошедшие годы удалось достичь повышения объема грузоперевозок по СМП: "Если еще недавно объемы в 8 млн тонн в год казались несбыточными, то в прошлом году по Севморпути было перевезено 33 млн тонн грузов". К 2025 году Россия планирует увеличить эти объемы до 25 млн тонн, а к 2035 году - до 130 млн тонн.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. "Российская газета" является информационным партнером форума.