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15.01.2021 15:30
Рубрика: Власть

В России вновь могут появиться "аптеки на колесах"

Текст: Елена Манукиян
Передвижные аптечные пункты планируют узаконить до 1 июля. Законопроект об этом готовится к первому чтению, рассказали "Российской газете" в комитете Госдумы по охране здоровья. Парламентарии отмечают, что это один из приоритетных документов, которые они планируют рассмотреть и принять в весеннюю сессию. "Передвижные аптечные пункты необходимы для доставки лекарств в отдаленные и труднодоступные территории", - говорит председатель думского комитета Дмитрий Морозов. По его словам, "другого варианта для того, чтобы обеспечить жителей деревень доступными лекарствами просто нет".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фармацевтов хотят обязать предлагать в первую очередь недорогие лекарства

В правительстве уже заявили, что готовы поддержать законопроект после доработки. "В целях повышения доступности лекарственного обеспечения граждан полагаем возможным поддержать законопроект в части организации передвижных аптечных пунктов. Соответствующий порядок должен быть установлен правительством Российской Федерации до 1 июля 2021 года", - говорится в отзыве. При этом, в кабмине предлагают исключить из документа положения о формировании конкурентной среды на фармацевтическом рынке, поскольку она должна регулироваться другим законом.

Законопроект разработан депутатами фракции "Единая Россия". Он также уточняет понятия аптечная организация и аптечная сеть, обязует аптеки информировать покупателей о наличии в продаже российских аналогов зарубежных препаратов, предусматривает создание единого реестра фармацевтических работников по аналогии с реестром медицинских работников. Как следует из пояснительной записки, такой реестр станет гарантией профессионализма провизоров, повысит персональную ответственность руководителей аптек и организаций оптовой торговли.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Фарминдустрия Законодательная власть Госдума Цены на лекарства Законопроекты и комментарии

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