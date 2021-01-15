Владимир Винокур: Я поражен смертью Бориса Грачевского

72-летний советский, российский юморист, пародист, актер, певец и телеведущий Владимир Винокур признался, что был поражен смертью создателя "Ералаша" Бориса Грачевского.

"Я поражен, потому что Боря - энергичный человек, который принес радость детям", - заявил Народный артист РСФСР в комментарии РЕН ТВ, вспоминая покойного как "очень доброго человека".

"Для меня это тоже большой удар и потеря", - заключил Винокур.

Грачевский скончался на 72-м году жизни 14 января. Официальной причиной смерти худрука юмористического киножурнала названы осложнения, вызванные коронавирусом - артист лежал в реанимации с 75-процентным поражением легких.

О госпитализации Грачевского стало известно перед Новым годом. Накануне врачи во второй раз ввели Грачевского в искусственную кому.