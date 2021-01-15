Власти Чили назвали привлекательной российскую вакцину "Спутник V"

Перспектива перехода COVID-19 в разряд эндемических заболеваний делает вакцины из престижных лабораторий, таких как российский институт Гамалеи - разработчик "Спутник V", очень привлекательными для Чили. Об этом заявил заместитель министра международных экономических отношений чилийского МИД Чили Родриго Яньес.

По его словам, Чили в настоящее время инициирует процесс обмена технической и научной информацией между российским институтом, чилийскими органами здравоохранения и регулирующими органами, чтобы получить результаты тестов и исследования вакцины. "Имея эту информацию, мы сможем в дальнейшем обсуждать возможность поставок или стоимость, но на данный момент переговоры ведутся на общем уровне", - цитирует РИА Новости Яньеса.

Ранее сообщалось, что представители МИД Чили провели удаленную встречу с российским институтом Гамалеи и РФПИ. Ее цель - достижение соглашения, которое позволит чилийским ученым получить подробную информацию о вакцине "Спутник V".

В Чили коронавирус выявлен у 656,7 тысячи человек, скончались 17,2 тысячи граждан.